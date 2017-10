Vechte-Zentrum: Parkplätze werden jetzt überwacht

gn Schüttorf. Anfang Oktober hat in Schüttorf am Vechte-Zentrum an der Graf-Egbert-Straße im Auftrag der Eigentümer die Parkraumüberwachung durch „Park & Control“ begonnen. Ziel der Parkraumüberwachung ist es, das „wilde“ Parken außerhalb der gekennzeichneten Flächen einzudämmen, da es an verschiedenen Stellen immer wieder zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kommt und weil die Aufstellflächen für die Feuerwehr nicht gewährleistet werden können, heißt es in einer Mitteilung. Zudem sollen die Parkplätze vom Vechte-Zentrum, die derzeit häufig von Dauerparkern blockiert werden, für Kunden und Besucher des Einkaufszentrums zur Verfügung stehen.

Mittels Beschilderung sind die verschiedenen Parkzonen angegeben. Grundsätzlich ist am Vechte Zentrum im vorderen Bereich das Parken in den gekennzeichneten Flächen mit Parkscheibe für zwei Stunden erlaubt. Im Bereich hinter dem ehemaligen Fabrikgebäude ist das Parken in den gekennzeichneten Flächen mit Parkscheibe für vier Stunden erlaubt.

Für Dauerparker stehen diverse öffentliche Parkplätze der Stadt Schüttorf zur Verfügung. Besucher und Gäste werden gebeten, sich bei der Stadt Schüttorf zu informieren, wo sich diese befinden. Die Eigentümer bitten, die geltenden Regeln für das Parken auf dem Grundstück einzuhalten. Die Regeln hierfür sind auf den Schildern, die an jeder Zufahrt des Parkplatzes angebracht sind, zu finden.