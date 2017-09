Vandalismus: Unbekannte beschädigen Kran

gn Schüttorf. Unbekannte sind am vergangenen Wochenende in einen verschlossenen Kranwagen an der Straße Heidfeld in Schüttorf eingedrungen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, manipulierten die Tatverdächtigen im Fahrzeug an unterschiedlichen Bedienelementen und ließen die Hebestahlseile komplett abrollen. Diese wurden dabei erheblich beschädigt.

Der angerichtete Schaden wird dabei auf rund 10.000 Euro beziffert. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05922 9800 bei der Polizei Bad Bentheim zu melden.