Empfehlung - Unter Alkoholeinfluss gibts in Samern eins „auf die Zwölf“

Schüttorf Schützenfest in Samern in der Juni-Hitze des Sommers 2019. Zentraler Schauplatz: die Traditionsgaststätte mit der Ein-Euro-Party, Treffpunkt der jungen Generation. Viel Party für wenig Geld. Promille-Pegelstand nach Mitternacht rekordverdächtig. Stimmung auf dem Siedepunkt. Man schiebt und schubst sich durch. Ein 20-Jähriger, der jetzt vor dem Nordhorner Amtsgericht in schönster Grafschafter Untertreibung bekennt, „gut angetrunken“ gewesen zu sein, stolpert und plumpst zu allgemeiner Heiterkeit in einen Busch, was er selbst aber gar nicht lustig findet. Den Busch nicht und erst recht nicht das Gelächter, durch das er sich in seiner Würde gemindert fühlt. Dem 16-Jährigen jedenfalls aus der danebenstehenden Clique, der ihm aus dem Busch freundlicherweise heraushelfen will, versetzt er einen (oder sogar mehr als einen?) Hieb „auf die Zwölf“ und haut ihn um.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/unter-alkoholeinfluss-gibts-in-samern-eins-auf-die-zwoelf-324187.html