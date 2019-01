Empfehlung - Ungleiche Chöre feiern gelungene Premiere in Schüttorf

Schüttorf Für ein besonderes Konzerterlebnis haben am Sonntag der Männergesangsverein „Eintracht“ Schüttorf von 1879 und der Nordhorner Chor „Next Level“ gesorgt. Bis auf den letzten Platz gefüllt war die evangelisch-lutherische Christophorus-Kirche beim Auftritt der beiden Chöre, die zum ersten Mal ein gemeinsames Programm präsentierten. Die ungewöhnliche Mischung passte und sorgte dafür, dass der musikalische Funke beim Publikum schnell übersprang. Nach der Begrüßung durch Kirchenratsmitglied Werner Grade wechselten sich beide Chöre zunächst mit verschiedenen Liedern ab. Dabei sorgten die Platzverhältnisse in der relativ kleinen Kirche dafür, dass die Chöre räumlich getrennt auftraten. Auf der linken Seite formierte sich stets Männergesangsverein, auf der rechten Kirchenhälfte nahm der erheblich jünger besetzte Chor aus Nordhorn, in dem Frauen und Männer gemeinsam singen Aufstellung. Das Wechselspiel hatte auch musikalisch seinen Reiz. Denn bekannte deutsche Melodien wechselten sich mit englischen Klassikern und Neuinterpretationen ab. Ludwig Lübke unterstützte beide Chöre gefühlvoll am Saxophon, Klaus Bökenfeld sorgte am Schlagzeug für die passende Rhythmik.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/ungleiche-choere-feiern-gelungene-premiere-in-schuettorf-278991.html