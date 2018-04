Empfehlung - Unbekannte sprengen Geldautomaten in Schüttorf

Schüttorf. In der Nacht zu Dienstag wurde ein Geldautomat in der Selbstbedienungsfiliale der Kreissparkasse an der Kreuzung Salzbergener Straße, Ecke Samernsche Straße in Schüttorf gesprengt. Die bisher unbekannten Täter haben gegen 02.30 Uhr die nachts verschlossene Eingangstür aufgebrochen. Sie leiteten vermutlich Gas in den Geldautomaten ein und brachten dies zur Explosion. Dabei wurde der Automat erheblich beschädigt. Die Täter konnten anschließend unerkannt entkommen. Ob sie Beute gemacht haben, steht noch nicht fest. Die Polizei hatte die Freiwillige Feuerwehr aus Schüttorf zur Unterstützung angefordert. Die 20 Einsatzkräfte, die mit vier Fahrzeugen angerückt waren, übernahmen den Brandschutz und führten im Gebäude Luftkonzentrationsmessungen durch. Anschließend wurden die Räume gelüftet und mit der Wärmebildkamera der Geldautomat untersucht, um noch vorhanden Hitzequellen zu entdecken. Der Bereich vor dem Gebäude wurde abgesperrt. Die Polizei hat erste Zeugen vernommen. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/unbekannte-sprengen-geldautomaten-in-schuettorf-231168.html