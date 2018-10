Empfehlung - Unangekündigte Baustelle überrascht Autofahrer auf B 403

Isterberg Die „spontane Baustelle“ hat ihr zusätzliche Fahrtzeit beschert, beklagt eine Leserin in einer E-Mail an unsere Redaktion. „Heute Morgen habe ich ärgerliche 30 Minuten im Stau gestanden“, heißt es darin. Tatsächlich wurden am Donnerstagmorgen in der Gemeinde Isterberg auf der Hauptverbindung zwischen Nordhorn und Bad Bentheim Straßenbauarbeiten durchgeführt. Die Fahrbahn der Bentheimer Straße war in einem Teilbereich zwischen Autobahnzubringer und Lehmstraße unter anderem halbseitig gesperrt, eine Baustellenampel regelte die Vorfahrt. Angekündigt waren die Arbeiten nicht. Warum es keine Vorabinformationen seitens der GN gab, möchte auch die Leserin wissen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/unangekuendigte-baustelle-ueberrascht-autofahrer-auf-b-403-260239.html