Übung: Schüttorfer Wehr löscht Feuer in Kirchturm

Schüttorf Am Donnerstagabend gegen 19.30 Uhr hieß es für die Kameraden der Schüttorfer Feuerwehr: Brand im Kirchturm der evangelisch-reformierten Kirche, ein bewusstloser Mensch liegt oben im Turm. Vier Fahrzeuge mit 17 Einsatzkräften eilten zum „Schüttorfer Riesen“ an der Kirchgasse. Zum Glück handelte es sich bei dem Einsatz nur um eine Übung. Dennoch war höchste Konzentration gefragt, schließlich wurde für einen möglichen Notfall geübt. Es galt, das Feuer in 42 Meter Höhe zu bekämpfen und die bewusstlose Person – eine 85 Kilogramm schwere Puppe – zu retten.

Fotostrecke / Die Kameraden während der Übung an der reformierten Kirche. Foto: Feuerwehr Schüttorf

„Mit vollem körperlichen Einsatz mussten die Schläuche über die steilen Treppen verlegt werden. Die Rettung der schweren und unhandlichen Puppe, die sich nun mal wie eine bewusstlose Person verhält, wurde über die Drehleiter an der Westseite des Turms vorgenommen“, schreibt die evangelisch-reformierte Kirche auf ihrer Facebookseite. Nach etwa zwei Stunden beendeten die Kameraden die Übung. „Es hat alles bestens funktioniert“, sagte Ortsbrandmeister Simon Vernim den GN im Rückblick auf die Übung.