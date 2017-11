Empfehlung - Überraschender Kompromiss in der Schüttorfer Politik

lf Schüttorf. Auf einen überraschenden Kompromiss bezüglich des sozialen Wohnungsbaus im Schüttorfer Baugebiet „Salzberger Straße – ehemaliges Altersheim“ haben sich die Kommunalpolitiker im nicht öffentlichen Verwaltungsausschuss geeinigt. Zwei bis drei Grundstücke sollen demnach in der Vermarktung zurückgehalten werden, um so der Stadt die Option für ein Eingreifen in den Wohnungsmarkt offenzuhalten. Es bleibt jedoch dabei, dass in diesem Gebiet nur zweigeschossig gebaut werden darf.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/ueberraschender-kompromiss-in-der-schuettorfer-politik-212995.html