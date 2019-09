Empfehlung - Turbulentes Plattdeutsch-Stück: „De gauldene Mettwost“

Schüttorf Die Landjugend Isterberg führt am Sonntag, 22. September, um 19.30 Uhr die Premiere des plattdeutschen Theaterstücks „De gauldene Mettwost“ im Theater der Obergrafschaft in Schüttorf auf. Weitere Vorstellungen sind am Sonnabend, 28. September, Sonntag, 29. September, Mittwoch, 2. Oktober, Sonnabend, 5. Oktober jeweils um 19.30 Uhr; sowie am Sonntag, 29. September, um 14 Uhr, verbunden mit Kaffee, ebenfalls im Schüttorfer Theater. Alle Vorstellungen finden auf Plattdeutsch statt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/turbulentes-plattdeutsch-stueck-de-gauldene-mettwost-319361.html