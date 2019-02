Theatergruppe Ohne-Haddorf zeigt plattdeutsche Komödie

Ohne-Haddorf Beliebt sind sie in der Gemeinde Ohne, die plattdeutschen Theateraufführungen. Jährlich abwechselnd werden sie aufgeführt von der dortigen Landjugend beziehungsweise der Theatergruppe des Schützenvereins Ohne-Haddorf, die in den nächsten Wochen dazu einlädt. Aufgeführt wird die plattdeutsche Komödie in drei Akten „De letzte Cola in de Wööst“ von Bernd Spehling. Die Premiere ist am Sonnabend, 2. März, 14.30 Uhr. Zu dieser Premiere und der Aufführung am darauffolgenden Sonntag, 3. März, 14.30 Uhr, gibt es Kaffee und Kuchen. Es ist eine Anmeldung bei Dieter Bütergerds unter Telefon 05923 903775 erforderlich.

Weitere Aufführungen sind am Mittwoch, 6. März, 20 Uhr; Freitag, 8. März, 20 Uhr; Sonntag, 10. März, 20 Uhr; Mittwoch, 13. März, 20 Uhr; Sonnabend, 16. März, 20 Uhr und Sonntag, 17. März, 20 Uhr. Alle Aufführungen werden in der Schützenhalle veranstaltet. Parkplätze gibt es genügend, teilt die Theatergruppe mit, die sich über regen Besuch freuen wird.

Zur Handlung: Jakob hat in Friederike die Alternative fürs Leben gefunden. Die Alternative zu Partys, Sangria und Ballermann-Musik. Zeit also, sich von seinen spaßbesessenen Mitbewohnern Olli und Martin zu verabschieden und sich mit ihr nun der Familiengründung zu widmen. Und die soll geprägt sein von konservativen Werten und einer gelebten Ordnung – auch für Jakob!

Ein letzter Junggesellenabend zu dritt unter Freunden soll aber noch einmal an die bislang wichtigen Dinge des Lebens erinnern. Dinge eben, mit der Friederike ihren Jakob niemals in einem Atemzug erwähnt sehen möchte und deshalb Garanten für einen letzten Spaß in „Freiheit“ sein sollen. „Und so wurden insgeheim einige Personen organisiert, die für einen letzten Spaß in ,Freiheit‘ sorgen sollen, heißt es in der Ankündigung abschließend.