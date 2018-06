Empfehlung - Theater der Obergrafschaft: Programm für Saison 2018/2019

Schüttorf Bernd Aalken, Bereichsleiter Kultur im Schüttorfer Verkehrs- und Kulturverein (VKV), zeigt sich äußerst zufrieden über die seit Jahren sehr gute Auslastung des Theaters. In der vergangenen Saison lag sie bei 95 Prozent. „Ich freue mich, dass die Stücke so gut angenommen werden, und zwar auch die anspruchsvolleren Aufführungen in Abo I", sagte Aalken, der die Programmauswahl bereits seit elf Jahren verantwortet. Der Zuspruch auch für ernste Stücke sei von Saison zu Saison gestiegen, sodass hier von den insgesamt 340 Plätzen durchschnittlich 280 bis 300 belegt seien.(...)