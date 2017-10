Empfehlung - Theater der Obergrafschaft: Das Erbe einer großen Künstlerin

Schüttorf. Einen denkwürdigen Saisonauftakt erlebte das ausverkaufte Theater der Obergrafschaft am Sonntagabend. Mit „Tribute to Whitney Houston“ beschenkte die Gastspieldirektion „Münchner Tournee“ die überwältigten und begeisterten Besucher mit einer musikalischen Hommage an die unvergessene Diva des Pop.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/theater-der-obergrafschaft-das-erbe-einer-grossen-kuenstlerin-210422.html