„The Fleshtones“ spielen an Himmelfahrt in Schüttorf

Am Donnerstag, 30. Mai, also Christi Himmelfahrt, veranstaltet „Zikadumda“, die Konzertinitiative des UJZ „Komplex“ in Schüttorf, ein Konzert mit der amerikanischen Garagen-Rockband „The Fleshtones“ und als Support spielen „Scorched Oak“ aus Dortmund.