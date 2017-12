Empfehlung - „Team Jugend“: Das große Ganze des Vereinslebens im Blick

Schüttorf. Mit mehr als 3000 Mitgliedern gehört der FC Schüttorf 09 zu den größten Vereinen in der Grafschaft. Ohne vielfältiges ehrenamtliches Engagement wäre das Vereinsleben nicht mit Aktivitäten zu füllen. So sind in dem Sportverein von B wie Badminton bis W wie Wasserball zahlreiche Trainer, Betreuer und Helfer für ihre Abteilungen im Einsatz. Darüber hinaus gibt es im FC 09 aber auch noch eine Gruppe, die nicht die verschiedenen Sportarten im Blick hat, sondern das große Ganze – und das ist das „Team Jugend“.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/team-jugend-das-grosse-ganze-des-vereinslebens-im-blick-219218.html