Empfehlung - Tanzstunde mit Tiefgang im Theater der Obergrafschaft

Schüttorf Mit einer weiteren ausverkauften Vorstellung ist am Freitagabend im Theater der Obergrafschaft in Schüttorf das Abo II der Wintersaison 2018/2019 beendet worden. Gespielt wurde von einem zweiköpfigen Ensemble der „Komödie am Kurfürstendamm“ das Theaterstück „Die Tanzstunde“. Zuvor hatte Theatervorstand Bernd Aalken die Besucher persönlich begrüßt, um einen Rückblick auf die Saison zu halten und die kommende Theatersaison anzukündigen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/tanzstunde-mit-tiefgang-im-theater-der-obergrafschaft-288405.html