Süsterersch Schule bekommt Auszeichnung für Schulverpflegung

Schüttorf Durch den Anstieg der Ganztagsschulen wächst auch die Bedeutung der Schulverpflegung. Die Teilnahme an „Schule auf EssKurs“ bietet niedersächsischen Schulen die Möglichkeit, ihre Verpflegung mit Unterstützung der Verbraucherzentrale zu verbessern. Ihre Erfolge wurden mit der Verleihung von insgesamt 24 Sternen honoriert.

Zu den ausgezeichneten Schulen zählte auch die Grundschule auf dem Süsteresch als eine von drei Schulen, die bereits ihren dritten Stern entgegennehmen konnte. Innerhalb eines Schuljahres hat die Grundschule auf dem Süsteresch verschiedene Ziele erfolgreich umgesetzt. So bekommt das Mittagessen eine selbst zubereitete Komponente und entwickelt sich in Richtung „Frischeküche“. Im vergangenen Jahr standen die Beilagen im Fokus, deren Qualität sich vor allem bei den Kartoffeln verbessert hat. Um dem Grundsatz „Fünf am Tag“ gerecht zu werden, bereiten Schüler Obst und Gemüsesnacks als Ergänzung zu.

„Schule auf EssKurs“ startet nach den Sommerferien in die 13. Runde. Alle niedersächsischen Schulen können sich bis zum 12. Juli bewerben. Informationen online auf www.verbraucherzentrale-niedersachsen.de/schule-auf-esskurs.