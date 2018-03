Empfehlung - Suddendorfer sammeln Müll

gn Suddendorf. Jung und Alt haben am Sonnabendvormittag die Natur rund um Suddendorf von Unrat und Müll befreit. Zu diesem Aktionstag hatten die Maschinengemeinschaft, die Jagdgemeinschaft und die SuddenDorf AG aufgerufen. Es trafen sich, trotz eisiger Temperaturen doch noch insgesamt 30 Dorfbewohner, die in Teams die Straßenzüge abgingen und etliches an Müll zusammentrugen. Jeder konnte für sich mindestens einen vollen Müllsack vermelden, sodass der eigens für den Abtransport bereitgestellte Anhänger gefüllt war.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/suddendorfer-sammeln-muell-229507.html