Empfehlung - Suddendorfer begrüßen Besucher herzlich

hd Suddendorf. Die „SuddenDorf“-AG hat kürzlich drei Willkommensschilder an den Ortseingängen in Suddendorf (Postweg, in Höhe des Hotels Stähle, Ohner Straße und Schützenstraße an der Streuobstwiese) aufgestellt. Die Schilder sind von den Mitgliedern der AG entworfen, gestaltet und in Eigenleistung erstellt worden. Auf Deutsch, Plattdeutsch, Niederländisch und Englisch wird man nun in Zukunft an diesen drei Ortseingängen begrüßt und verabschiedet.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/suddendorfer-begruessen-besucher-herzlich-206440.html