Empfehlung - Studierende entwickeln smarte Textilien

Schüttorf/Enschede Die Firma Rofa-Bekleidungswerk in Schüttorf ist das älteste noch vor Ort produzierende Textilunternehmen der Grafschaft. Gegründet 1897, spezialisierte sich der Betrieb in den 1960er-Jahren auf Berufsbekleidung und überlebte so den Niedergang der Textilindustrie in der Region. Doch auch ein mehr als 120 Jahre altes Unternehmen muss den Blick nach vorn richten und zeitgemäße Lösungen finden. Dafür hat Rofa sich nun auf einen besonderen Weg eingelassen: Im Rahmen eines Kooperationsprojekts mit der Saxion-Hochschule in Enschede gingen fünf Studierende – darunter vier Niederländer und eine Deutsche – während ihres Praxissemesters der Frage nach: Wie lässt sich persönliche Schutzausrüstung durch den Einsatz „smarter Textilien“ so modifizieren, dass sich Arbeitsbedingungen und Sicherheit der Nutzer verbessern – und sich die Firma Rofa durch Herstellung entsprechender Produkte langfristig am Markt behaupten kann?(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/studierende-entwickeln-smarte-textilien-341339.html