Strohballen in Quendorf fangen erneut Feuer

Quendorf Die Strohballen, die am Montagabend in Quendorf gebrannt haben, mussten am Donnerstagmorgen erneut von der Feuerwehr gelöscht werden. Vermutlich aufgrund des Windes und dem trockenen Stroh hatten sich die Strohballen erneut entzündet. Die Feuerwehr Isterberg löschte den Brand schnell. Die Wehr war mit 16 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen vor Ort.