Empfehlung - Streit um Kita-Standort in Schüttorf

Schüttorf Auf dem Grundstück der ehemaligen Erich-Kästner-Schule in Schüttorf – das jetzt noch dem Landkreis gehört – plant die Stadt eine neue Kita. Im November empfahl der Ausschuss für Jugend, Sport, Kultur und Integration ohne Gegenstimmen, an der Hermann-Schlikker-Straße eine Kita mit zwei Regelgruppen (je 25 Plätze) und zwei Krippengruppen (je 15 Plätze) einzurichten. Inzwischen ist aber deutlich geworden, dass mehr neue Krippenplätze benötigt werden. In einem Neubau könnten drei Krippengruppen plus zwei Regelgruppen entstehen, wie die Verwaltung in der Sitzung des Ausschusses am Mittwoch darlegte. Laut Architekten würde der Umbau gut 2,3 Millionen Euro kosten, ein Neubau knapp 2,8 Millionen Euro.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/streit-um-kita-standort-in-schuettorf-290417.html