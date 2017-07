gn Schüttorf. Die für Sonnabend, 29. Juli, geplante Veranstaltung „Strandgefühle“ am Quendorfer See fällt aus. „Bei den Wetteraussichten fürs Wochenende kommen leider keine Strandgefühle auf. Daher haben wir uns schweren Herzens dazu entschlossen, ‚Strandgefühle‘ am Quendorfer See abzusagen“, schreiben die Veranstalter auf Facebook. Die Veranstaltung wird bei gutem Wetter zu einem anderen Zeitpunkt durchgeführt.

