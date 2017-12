Stolpersteine erinnern an jüdische Familien in Schüttorf

Am Markt, an der Jürgenstraße und der Föhnstraße erinnern seit Mittwoch Stolpersteine an jüdische Familien, die die Vechtestadt nach 1933 verlassen mussten. Mit Peter Löhnberg war auch ein Nachfahre einer jüdischen Familie aus Schüttorf vor Ort.