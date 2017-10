Empfehlung - Stolperstein-Aktion kommt ins Rollen

Schüttorf. In 21 Ländern sind bereits mehr als 60.000 Steine gegen das Vergessen der Gräueltaten der Nationalsozialisten an der jüdischen Bevölkerung verlegt worden. Am 20. Dezember werden auch in Schüttorf „Stolpersteine“ verlegt. Dann kommt der Künstler Gunter Demnig, der die Aktion vor mehr als 20 Jahren als Kunstprojekt ins Leben gerufen hat, in die Vechtestadt, um in einer ersten Aktion 20 Erinnerungssteine zu verlegen. Im Frühjahr sollen dann noch vier weitere Steine folgen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/stolperstein-aktion-kommt-ins-rollen-211543.html