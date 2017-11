Empfehlung - Stiftung spendet für Bildung in Quendorf und Isterberg

Quendorf / Isterberg. „Wir haben hier nur einen Computer im Haus, aber fünf Leute, die hier arbeiten. Da wird es manchmal schon etwas schwierig“, sagte Kindergartenleiterin Wilma Alferink bei einem Pressetermin. Neben den Verwaltungstätigkeiten soll der Laptop auch zusammen mit den Kindern genutzt werden. „Wir haben ein Mikroskop, das wir an den Computer anschließen und so Dinge vergrößert betrachten können“, sagte Alferink. „Das machen wir bei uns im ‚Haus der kleinen Forscher‘.“ Den Kindergarten in Isterberg besuchen derzeit 43 Kinder.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/stiftung-spendet-fuer-bildung-in-quendorf-und-isterberg-213535.html