Stegemann: Sind in der Region auf das Handwerk angewiesen

jo Schüttorf. Das 1912 als Tischlerei gegründete Familienunternehmen ist seit 1997 zweigeteilt in die Bereiche Alu-Bau sowie Holzbau. Busmann Holzbau befindet sich ebenfalls in Schüttorf. Der Rundgang durch das Unternehmen wurde von den Auszubildenden geleitet. In allen Bereichen der Werkstatt erklärten sie dem Politiker die verschiedenen Tätigkeitsfelder. Busmann-Alu-Bau beschäftigt derzeit 78 Mitarbeiter, 14 Azubis und zwei Auszubildende, die ein duales Studium absolvieren.

Im Anschluss an die Besichtigung kamen Stegemann, Vertreter des Unternehmens sowie Gäste aus Politik, Wirtschaft und dem Bildungsbereich zu einer Diskussion zusammen. Unter anderem ging es dabei um das Image der Handwerksberufe. Albert Stegemann kritisierte, dass das Schulsystem immer in Richtung Akademisierung gestrebt habe und dadurch immer weniger Menschen sich für eine handwerkliche Ausbildung entscheiden würden. „Insbesondere hier in der Region mit den vielen mittelständischen Betrieben ist man auf handwerkliche Berufe angewiesen“, sagte Stegemann. Auch Sascha Wittrock, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft, forderte die Politik auf, mehr Werbung für die duale Ausbildung zu machen. Was die Löhne angehe, stehe das Handwerk gut da. „Wir brauchen den Mindestlohn nicht. Die Mehrheit zahlt deutlich über dem Mindestlohn“, sagte Wittrock. In der Öffentlichkeit würden jedoch zu häufig die Negativbeispiele genannt.

Der Mangel an Interessenten für eine Ausbildung sei ein Problem für das Unternehmen, sagte Carina Busmann. „Wir müssen mehr und besser ausbilden“, sagte Geschäftsführer Werner Busmann. Hintergrund: Durch die Digitalisierung tragen die Mitarbeiter immer mehr Verantwortung, weil inzwischen viel größere Mengen Material verarbeitet werden als früher. Carina Busmann kritisierte die schlechte ÖPNV-Anbindung in das Schüttofer Industriegebiet. „Von Nordhorn nach Schüttorf brauchen unsere Auszubildenden eineinhalb Stunden mit dem Bus.“ Azubi-Betreuer Björn Busmann äußerte den Wunsch einer besseren Kooperation unter den Bundesländern bezüglich der Ausbildung. „Wir haben einen Azubi aus Ochtrup, den wir nur mit sehr großer Mühe an der Berufsschule in Steinfurt unterbringen konnten. Hätte er nach Nordhorn gemusst, hätte er die Ausbildung bei uns nicht machen können.“ Albert Stegemann entgegnete, dass man sicherlich besser kooperieren könne, diese Situation aber dem Föderalismus geschuldet sei. „Den kann man nicht ganz abschaffen.“