Statt Weihnachtsgeschenken gibt es Geld für lokale Projekte

Schüttorf/Emsbüren Bei den Stadtwerken Schüttorf-Emsbüren ist es seit Jahren Tradition, in der Weihnachtszeit auf Geschenke für Geschäftspartner zu verzichten und stattdessen lokale Einrichtungen und Vereine zu unterstützen. In diesem Jahr wurden die Schüttorfer Heilig-Geist-Stiftung und die Kindertagesstätten St. Franziskus in Emsbüren und Elisabeth in Leschede ausgewählt. „Wir sind uns sicher, dass das Geld da gut aufgehoben ist. So haben die Einrichtungen die Möglichkeit, sich etwas zu leisten, was sonst nicht möglich wäre“, sagte Stadtwerke-Geschäftsführer Bernhard Weinberg bei der Spendenübergabe. 2000 Euro gehen in diesem Jahr an die Schüttorfer Stiftung, die beiden Kindertagesstätten erhalten jeweils 500 Euro.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/statt-weihnachtsgeschenken-gibt-es-geld-fuer-lokale-projekte-279209.html