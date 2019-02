Empfehlung - Startschuss für Bau des Bahnhaltepunkts Quendorf

Quendorf Ab Sommer soll er im Stundentakt zwischen Bad Bentheim, Nordhorn und Neuenhaus verkehren: der „Regiopa“-Express. Damit beginnt für die Bentheimer Eisenbahn nach 44 Jahren ein neues Personenzugzeitalter. Zurzeit werden die Gleisanlagen mit Hochdruck auf diese Wiederaufnahme des Schienenpersonenverkehrs vorbereitet. Zusätzlich zu den Bahnhöfen in Bad Bentheim, Nordhorn und Neuenhaus werden für den Nahverkehrszug vorerst drei weitere Haltepunkte eingerichtet: einer in Quendorf, einer in Nordhorn-Blanke und einer in Neuenhaus Thesingfeld.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/startschuss-fuer-bau-des-bahnhaltepunkts-quendorf-283610.html