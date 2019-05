Stadtrat Schüttorf: Krippengebühren bleiben unverändert

Die Krippenbeiträge für das Kindergartenjahr 2019/2020 bleiben in Schüttorf unverändert. Das hat der Stadtrat Schüttorf in seiner jüngsten Sitzung am Montagabend beschlossen. Der Rat stimmte außerdem für verschiedene Bebauungsplanänderungen.