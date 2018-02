Empfehlung - Sportpark-Umbau wird teurer als gedacht

Schüttorf. Eine gelungene Premiere hat kürzlich der FC Schüttorf 09 auf dem neuen Kunstrasenplatz im Sportpark gefeiert – und 4:2 gegen den SV Langen gewonnen. Weniger gut gelungen ist der Schüttorfer Verwaltung offenbar die Planung des Sportpark-Umbaus, von dem der Kunstrasenplatz ein zentraler Bestandteil ist und im vergangenen Jahr für kontroverse Diskussionen in Schüttorf gesorgt hat (die GN berichteten mehrfach). Denn das gesamte Projekt wird deutlich teurer als gedacht: Per Grundsatzbeschluss hatte der Verwaltungsausschuss im Januar 2017 eine Million Euro freigegeben, später noch einmal weitere 60.000 Euro für zusätzliche Maßnahmen am Kunstrasenplatz. Zu der Kostenschätzung, die der Kunstrasenexperte Prof. Udo Schmidt erstellt hat, gehören der Neubau des Kunstrasenplatzes inklusive Traktor, Pflegegerät und Unterstellplatz sowie zwei neue Naturrasenplätze. Doch statt der 1.060.000 Euro belaufen sich die Kosten inzwischen auf rund 372.000 Euro mehr. Das geht aus einer Beschlussvorlage für den nächsten Sportausschuss der Stadt Schüttorf am kommenden Montag, 5. März, hervor. Der Gesamtbetrag habe sich lediglich auf die Herstellungskosten bezogen, heißt es in der Vorlage. „Die Verwaltung hat dabei jedoch die Einbeziehung des Planungshonorars für Prof. Schmidt von zirka 98.000 Euro nicht im Blick gehabt", heißt es weiter. „Das war mein Fehler", erklärt Bauamtsleiter Dieter Salewski auf GN-Anfrage.(...)