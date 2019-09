Empfehlung - Sportler gehen in Schüttorf wieder „durch die Hölle“

Schüttorf Denn das Aufbau-Team um Organisator Wilhelm Hermsen hatte den Rundkurs im Sportpark des FC Schüttorf 09 mit zehn Hindernissen bestückt. Die 1,6 Kilometer lange Schleife musste fünf Mal durchlaufen werden, sodass für die „Höllenläufer“ am Ende des Tages insgesamt 50 Hindernis-Überquerungen zu Buche standen. Für das Orga-Team waren die logistischen Anforderungen ebenfalls höher als in den Vorjahren: Denn am Wochenende fanden auf dem Vereinsgelände des FC 09 gleich zu Großveranstaltungen statt. Neben dem traditionellen Laufevent richtete die Boule-Abteilung eine deutsche Frauen-Meisterschaft aus. „Zwei Großevents waren eine echte Herausforderung für alle. Aber wir haben das im Verein zusammen gewuppt“, berichtet Hermsen, der am Veranstaltungstag zusätzliche Unterstützung aus der Fußball- und der Wasserball-Abteilung des Vereins erhielt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/sportler-gehen-in-schuettorf-wieder-durch-die-hoelle-319983.html