Empfehlung - Spielplatzkonzept auf den Weg gebracht

Schüttorf. Der Planungs- und Umweltausschuss der Stadt Schüttorf hat das Spielplatzkonzept auf den Weg gebracht, das zuvor bereits mehrfach Thema in dem Fachausschuss gewesen ist (die GN berichteten). Das Konzept sieht dabei die Einteilung des Stadtgebietes, inklusive Suddendorf, in elf Teilgebiete vor. „Ein Spielplatz in dem jeweiligen Gebiet soll eine besondere Ausstattung bekommen, alle anderen eine normale, die dann überall gleich sein sollte“, sagte Bauamtsleiter Dieter Salewski. Die besondere Ausstattung beinhaltet beispielsweise zwei Klettertürme mit Rutsche, eine Seilpyramide und ein Mehrfachklettergerät. In der Standardausstattung sind etwa Schaukel, Wippen oder eine Rutsche enthalten. Bei Spielplätzen, die aufgelöst werden, soll Rasen auf die Fläche gesät werden, eine Bebauung soll dort nicht vorgenommen werden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/spielplatzkonzept-auf-den-weg-gebracht-212247.html