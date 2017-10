Empfehlung - Spendenaktion beim Hökermarkt bringt 7100 Euro

his Schüttorf. Stark für die gute Sache haben sich in den vergangenen Wochen und Monaten Silke Grewe und Laura Modic ins Zeug gelegt. Die beiden Aktiven aus der Schwimmabteilung des FC Schüttorf 09 haben eine Spenden-Aktion für die Organisation „Flugkraft“ ins Leben gerufen. In Kooperation mit dem Förderverein des Schüttorfer Freibades nutzten die beiden Organisatorinnen den traditionellen Hökermarkt zum Abschluss der Freibadsaison, um Spenden für das Projekt zu sammeln, das Kinder und junge Erwachsene im Kampf gegen den Krebs unterstützt (die GN berichteten).(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/spendenaktion-beim-hoekermarkt-bringt-7100-euro-211522.html