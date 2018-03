Empfehlung - SPD fordert Friedbert Troll zum Rücktritt auf

Schüttorf. „Herr Windhaus, lügen Sie?“ Mit dieser provokanten Frage an den Schüttorfer Stadtdirektor sorgte Jens Boermann, Vorsitzender der Gruppe SPD/FDP, für erstaunte Gesichter bei der Sitzung des Schüttorfer Stadtrates am Mittwochabend. Die Erklärung des Boermanns für seine Frage folgte sofort: „Das behauptet der Ratsherr und 2. stellvertretende Bürgermeister der Stadt Schüttorf, Friedbert Troll (Schüttorfer Liste) im sozialen Netzwerk Facebook.“ Unter einen GN Artikel vom 3. Februar dieses Jahres, in dem sich Manfred Windhaus für mehr Bautätigkeit im sozialen Bereich ausspricht, habe Troll geschrieben: „Herr Windhaus lügt. Es gibt keine Grundstücke für Mehrfamilienhäuser, also kann keiner Sozialwohnungen bauen. Er wird kein Grundstück nennen können.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/spd-fordert-friedbert-troll-zum-ruecktritt-auf-229301.html