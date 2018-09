Sparkasse in Schüttorf schließt am Donnerstag

Schüttorf Die Umzugskartons sind gepackt, der Übergangscontainer steht bereits vor der Tür, sodass die Service-Mitarbeiter am Donnerstag umziehen können: Die Sparkasse an der Föhnstraße in Schüttorf erhält eine deutliche Auffrischung und wird zu einem Kompetenzcenter umgestaltet. Es wird die erste Sparkasse in der Grafschaft sein, die in dieser Form modernisiert wird. Aus diesem Grund bleibt die Sparkasse am 27. September geschlossen. Das teilt die Sparkasse in einer Pressemitteilung mit. Die Selbstbedienungsgeräte werden an diesem Tag in den Übergangscontainer verlegt, damit hier einen Tag später, am Freitag, die Servicemitarbeiter der Sparkasse wieder ihre Arbeit aufnehmen können. „Zwei Servicepoints sind übergangsweise im Container eingerichtet“, heißt es in der Pressemitteilung. Die Sparkasse weist zusätzlich darauf hin, dass das modernisierte SB-Center „Kempers-Esch“ mit seinen Selbstbedienungsautomaten als Ausweichmöglichkeit zur Verfügung steht. Darüber hinaus bietet die Sparkasse eine umfassende telefonische Beratung an: Die Mitarbeiter im Kundenservicecenter der Sparkasse (Telefon 05921 980) sind von 8 Uhr bis 20 Uhr erreichbar.

Das Schüttorfer Beratungsteam mit Leiter Klaus Hüweler wechselt übergangsweise in das 1. Obergeschoss. Hier werden auch – wie bisher – die Firmen- und Agrarkunden beraten. Im Frühjahr 2019, wenn die Modernisierungsarbeiten abgeschlossen sind, wechseln sie in den umgebauten Erdgeschossbereich.

Das zukünftige Kompetenzcenter an der Föhnstraße gilt als „Prototyp“, der auch an zwei weiteren Standorten in der Grafschaft in Nordhorn an der Bahnhofstraße und in Emlichheim umgesetzt und auf die modernen Anforderungen im Bankgeschäft ausgerichtet sein wird. „Wir bauen unsere Beratungskapazitäten an diesem Standort aus und schaffen moderne Arbeitsplätze“, setzen die Vorstände Hubert Winter und Norbert Jörgen sein deutliches Zeichen. Sie fügen hinzu: „Wir sind der Überzeugung, dass das persönliche Beratungsgespräch in komplexen Geldangelegenheiten und einer immer transparenteren Welt mehr denn je Zukunft hat.“

Das 1993 erstellte Gebäude wird im Erdgeschoss in einen Service- und Beratungsbereich unterteilt: Der Servicebereich wird in verkleinerter Form in Verlängerung des jetzigen Selbstbedienungs-Traktes entstehen. Der Beratungsbereich nimmt den größten Raum der jetzigen Geschäftsstelle ein. Er erhält einen separaten Eingang, da die Beratungszeiten den Kundenwünschen entsprechend ausgedehnt werden: Von 8 Uhr bis 20 Uhr werden Beratungen möglich sein.