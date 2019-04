Empfehlung - Sparkasse in Schüttorf nimmt Kompetenzcenter in Betrieb

Schüttorf Sechseinhalb Monate Bauzeit sind geschafft – am Montag hat die Kreissparkasse ihr neues Kompetenzcenter in Schüttorf in Betrieb genommen. Bei einer Feierstunde am Abend des ersten Öffnungstages brachten Sparkassen-Vorstandsvorsitzender Hubert Winter, Geschäftsstellenleiter Klaus Hüweler und Architekt Klaus Meyer ihre Freude über die völlig umgestalteten Räumlichkeiten zum Ausdruck.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/sparkasse-in-schuettorf-nimmt-kompetenzcenter-in-betrieb-292434.html