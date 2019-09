Empfehlung - Spätsommer-Hökermarkt sorgt in Schüttorf für Besucheransturm

Schüttorf Am Sonnabend tummelten sich im Verlauf des Tages zahlreiche Flohmarkt-Verkäufer und Besucher auf dem weitläufigen Areal. Temperaturen jenseits der 20-Grad-Marke sorgten auch dafür, dass nicht nur auf der grünen Wiese, die in den Sommermonaten als Liegewiese dient, Betrieb war. Auch im Becken nutzten einige Schwimmer die Gelegenheit, die letzten Freibad-Bahnen des Sommers zu ziehen. Denn mit dem Hökermarkt, den der Förderverein des Schüttorfer Bades bereits zum 16. Mal auf die Beine stellte, endete diesjährige Saison. Die Tradition, zum Saisonabschluss noch einmal an zahlreichen Ständen nach Hausstand, Spielzeug, Kleidung oder antiken Schätzen zu stöbern, hat in Schüttorf und Umgebung in den vergangenen Jahren zahlreiche Anhänger gefunden. Im kommenden Jahr müssen sich Verkäufer und Publikum allerdings ausnahmsweise umstellen. Denn die Feierlichkeiten zum 725-jährigen Jubiläum der Stadt haben auch Auswirkungen auf den Hökermarkt. Rund um den traditionellen Termin Mitte September geht in Schüttorf eine große Festwoche über die Bühne. Mittelpunkt ist dann das Festzelt auf dem Kuhm-Platz. Der ist für den Freibad-Flohmarkt aber als Parkplatz unabdingbar.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/spaetsommer-hoekermarkt-sorgt-in-schuettorf-fuer-besucheransturm-318757.html