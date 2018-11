Empfehlung - Soziokulturelles Zentrum: Großer Saal bleibt Streitpunkt

Schüttorf Im Juni hatte die Bürgerinitiative Kultur ihr Konzept für das soziokulturelle Zentrum vorgestellt, das an der Fabrikstraße in Schüttorf entstehen soll. Stadtdirektor Manfred Windhaus hatte damals in Aussicht gestellt, den Kostenrahmen für das Großprojekt zu erhöhen. Dieser Ankündigung ließ die Stadtverwaltung nun Taten folgen, da auch die Zusage über einen entsprechenden Förderbescheid, wie berichtet, inzwischen eingetroffen ist.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/soziokulturelles-zentrum-grosser-saal-bleibt-streitpunkt--266664.html