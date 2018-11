Empfehlung - Sozialwohnungen in Schüttorf sollen im April fertig sein

Schüttorf Als „funktional, aber angemessen“, beschreibt Lars Möller von der leitenden Firma Busmann Holzbau die Wohnungen in dem neuen zweigeschossigen Haus an der Ohner Straße. Das in Holzrahmenbauweise gefertigte Gebäude ist Teil des sozialen Wohnungsbaues der Stadt Schüttorf und ersetzt eine abgebrannte Gaststätte.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/sozialwohnungen-in-schuettorf-sollen-im-april-fertig-sein-268936.html