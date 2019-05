Sozialwohnungen an Ohner Straße in Schüttorf sind fertig

Das Mehrfamilienhaus an der Ohner Straße / Ecke Krähenstraße in Schüttorf, in dem sechs Sozialwohnungen untergebracht sind, ist fertig und wird am 27. Mai übergeben. Das gab Stadtdirektor Manfred Windhaus bei einem Pressetermin bekannt.