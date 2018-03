Empfehlung - Sophie Bolle ist neue Ehrenvorsitzende des SoVD Schüttorf

his Samern. Der Schüttorfer Sozialverband hat eine neue Ehrenvorsitzende. Sophie Bolle wurde auf der Jahreshauptversammlung des lokalen Sozialverbandes im SoVD im Landgasthof Rielmann für ihre langjährige Tätigkeit im Vorstand mit dieser besonderen Ehre bedacht. Nach 20 Jahren im Vorstand hatte sich Sophie Bolle in diesem Jahr nicht erneut zur Wahl gestellt. Karl-Heinz Lankhorst, der Vorsitzende des Ortsverbandes, und der Kreisvorsitzende Bernhard Alferink dankten Bolle für ihren unermüdlichen Einsatz für den Sozialverband und die soziale Gerechtigkeit in der Schüttorfer Samtgemeinde und überreichten ihr neben Blumenstrauß und Urkunde auch eine besondere Ehrenmedaille. Zuvor war bereits der neue Vorstand der Schüttorfer Ortsgruppe gewählt worden. 1. Vorsitzender ist auch weiterhin Karl-Heinz Lankhorst. Den 2. Vorsitz hat Hannelore Kühs inne. Als Schatzmeisterin fungiert Elli Windau. Annegret Cordes gehört dem Vorstand als Frauensprecherin an, Helga Böning ist Schriftführerin. Außerdem arbeiten mit Herbert Dove, Johanne Dove, Hubert Böning, Anton Cordes und Monika Stemberg fünf Besitzer dem Vorstand an. Bei weiteren Ehrungen wurde deutlich, wie tief der Zusammenhalt im Schüttorfer Sozialverband ist. So wurde Friedrich ten Wolde für seine 55-jährige Mitgliedschaft geehrt. Jubiläen konnten auch Jan Deters, Heinz Kruse (beide 25 Jahre), Gisela Rüggen, Renate Kegel und Richard Raben (alle 10 Jahre) feiern.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/sophie-bolle-ist-neue-ehrenvorsitzende-des-sovd-schuettorf-230002.html