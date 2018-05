Empfehlung - Sohlgleite in der Vechte bietet „freie Fahrt“ für Fische

Samern. „Freie Fahrt“ für Fische und andere Wasserlebewesen in Samern: Durch den Bau der neuen Sohlgleite können die Tiere sich nun ungehindert flussaufwärts bewegen. Nachdem das Wasser an dieser Stelle zuvor über eine 60 Zentimeter hohe Stahlspundwand stürzte, die jegliches Durchkommen verhinderte, plätschert es nunmehr idyllisch über sechs jeweils zehn Zentimeter hohe Steinriegel, die auf einer Länge von insgesamt 500 Metern angelegt wurden. Am Mittwoch erfolgte die offizielle Abnahme des neuen Bauwerks durch Vertreter des zuständigen NLWKN (Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz), der Grundstückseigentümer von Stadt Schüttorf und Landkreis sowie des ausführenden Unternehmens Otto Tiefbau aus Hopsten.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/sohlgleite-in-der-vechte-bietet-freie-fahrt-fuer-fische-236269.html