Seniorenbeirat installiert 45 Schilder für schnelle Hilfe

Bei einem Notfall kommt es auf jede Minute an. Liegt der Einsatzort abseits der Zentren, etwa in der Natur an Rad- und Wanderwegen, ist es für den Absetzer eines Notrufs nicht immer einfach, sich zu orientieren. Das hat der Seniorenbeirat nun geändert.