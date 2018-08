Empfehlung - Seit zehn Jahren begeisterte Feuerwehrfrau

Schüttorf Im luftigen Sommerkleid trifft Mareike Tibbe am Feuerwehrhaus in Schüttorf ein. „Wir nehmen den Unimog mit zum Fototermin“ ruft sie und steht nur wenig später voll ausgerüstet in Feuerwehrklamotten am Fahrzeug. „Es ist mein Lieblingsfahrzeug“ schwärmt die 28-jährige Feuerwehrfrau. Dabei ist der Unimog Baujahr 1979 und damit deutlich älter als sie selbst. Angeschafft wurde das Fahrzeug damals vom Land Niedersachsen nach den großen Naturbränden im Jahre 1975 in der Lüneburger Heide. Es handelt sich um ein Waldbrandlöschfahrzeug, das letzte seiner Art in der Grafschaft. Fahren wird den Unimog heute ihr Vater Manfred Tibbe, selbst jahrzehntelanges Mitglied der Feuerwehr Schüttorf und ehemaliger Gemeindebrandmeister.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/seit-zehn-jahren-begeisterte-feuerwehrfrau-246411.html