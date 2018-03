Seit 60 Jahren auf der Kegelbahn „in die Vollen“

Ein besonderes Jubiläum konnte am zweiten Weihnachtsfeiertag auf der Kegelbahn Schröder in der Eschenstraße in Schüttorf gefeiert werden. Vor genau 60 Jahren wurde sie als erste vollautomatische Bundeskegelbahn in der Region eröffnet.