Schüttorf. Von seiner hässlichen Seite hat sich am Sonnabend das Wetter beim Schüttorfer Hökermarkt gezeigt. Am Vorabend und am Vormittag hatte die 14. Auflage des Freibad-Flohmarkts mit heftigem Regen zu kämpfen. Das machte sich auch an der Zahl der Verkaufsstände bemerkbar. Während der Freibad-Förderverein sich in den vergangenen Jahren über bis zu 200 Flohmarktverkäufer freuen konnte, blieb die Zahl an diesem Wochenende überschaubar. „In den letzten Jahren hatten wir immer Glück mit dem Wetter. Diesmal hat es uns auch einmal erwischt. Das ist das Risiko einer Freiluftveranstaltung“, sagte Ulrich Körner, der zweite Vorsitzende des Fördervereins.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/schwimmer-trotzen-den-wetterkapriolen-207012.html