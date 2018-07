Empfehlung - Schwertransporter erreicht überpünktlich Ziel in Samern

Samern Am Lütke Brook in Samern entsteht eine gemeinsame Umspannanlage der Firmen Amprion (Übertragungsnetzbetreiber) und Westnetz (Verteilnetzbetreiber). Die Anlage stellt einen wichtigen Netzknotenpunkt dar, um Strom aus den Windkraftanlagen im Norden und von der Nordsee im südlichen Niedersachsen nutzen zu können oder dortigen regionalen Stromüberschuss weiter in Richtung Nordrhein-Westfalen transportieren zu können. Um diese Weiterverteilung oder Einsammlung der Stromenergie zu ermöglichen, muss der Transformator in Samern den Strom von 380.000 Volt auf eine Spannung von 110.000 Volt wandeln und umgekehrt. Bereits im Mai hatte Amprion die Freileitung über neue Masten an die Anlage eingebunden. Die Fertigstellung ist für 2019 geplant.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/schwertransporter-erreicht-ueberpuenktlich-ziel-in-samern-244855.html