Empfehlung - Schwerer Unfall nach Discobesuch

gn Schüttorf. Am Sonnabend, kurz nach 7 Uhr, ist es auf der Industriestraße in Schüttorf zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Fußgänger schwer verletzt wurde. Eine dreiköpfige Gruppe ist nach dem Discobesuch die Industriestraße in Richtung Nordring gelaufen. Um an einem geparkten Lastwagen vorbeizukommen, liefen sie auf die Straße. Dabei kam ihnen ein roter „Toyota“ entgegen. Dieser wurde auf Höhe des Lastwagens von einem entgegenkommenden Auto geblendet und übersah die Gruppe. Der „Toyota“ erfasste einen Fußgänger und verletzte ihn dabei schwer. Der Mann wurde mit einem Rettungswagen in die Bonifatius-Klinik nach Lingen gebracht. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme war die Industriestraße vorübergehend gesperrt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/schwerer-unfall-nach-discobesuch-212657.html