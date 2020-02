Empfehlung - Schwerer Schaden nach Automatensprengung in Schüttorf

Schüttorf Großeinsatz in der Innenstadt von Schüttorf: Dort haben Unbekannte in der Nacht zu Sonnabend versucht, einen Geldautomaten in der Filiale der Deutschen Bank zu sprengen. Die Täter richteten dabei erheblichen Schaden an. In Mitleidenschaft gezogen wurden auch die beiden Obergeschosse des Gebäudes.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/schuettorf/schwerer-schaden-nach-automatensprengung-in-schuettorf-346053.html