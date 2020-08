Suddendorf Der Schützenverein Suddendorf ehrt verdiente Mitglieder im Rahmen einer Generalversammlung unter Einhaltung der Corona-Maßnahmen des Landkreis und der Stadt Schüttorf.

Im Vorfeld der Versammlung wurde der Kranz zum Gedenken an die Verstorbenen des Ersten und Zweiten Weltkrieges und den anderen verstorbenen Vereinsmitgliedern am Ehrendenkmal auf dem Dorfplatz durch eine Abordnung niedergelegt. Corona-bedingt durften nur 10 Personen der Kranzniederlegung beiwohnen. Anschließend wurde die Versammlung auf dem Außenbereich des Schützenplatzes mit den geforderten Mindestabstandsregeln von 1,50 Meter abgehalten. Der 1. Vorsitzende Hartmut Holbein zeigte sich sehr erfreut darüber, dass überhaupt eine Versammlung unter diesen Bedingungen stattfinden durfte. So konnten die Ehrungen verdienter Mitglieder, die sonst immer am Schützenfest gemacht wurden, im Rahmen dieser Versammlung geehrt werden. Folgende Schützinnen und Schützen wurden geehrt: 25 Jahre im Verein: Klaus Bergjan, Jürgen Bergjan, Michael Harjans und Anna Brüning, 40 Jahre im Verein: Günter Dauwe, Frank Fischer, Heinrich Fühner, Renate Kemper, Heinz Look, Friedhelm Meyer, Fritz Schevel, Joachim Weber und Wolfgang Wenning, 50 Jahre im Verein: Herbert Feldhus, Friedel Fischer, Heinz Neesen, Albert Terwey, 65 Jahre im Verein: Gerhard Harjans und Gerhard Nibbrig, und 70 Jahre im Verein: Hermann Niemeyer, Hermann Thole und Gottfried Welz

Eine ganz besondere Ehrung erhielt Holger Kemper. Ihm wurde der Orden vom Grafschafter Schützenbund überreicht. Weiterhin wurde Florian Latzke für 10 Jahre Vorstandsarbeit und Dietrich Bült für 20 Jahre Vorstandsarbeit geehrt. In diesem Jahr besteht auch die sogenannte „Rentnerband“ 25 Jahre. Sie sorgen immer dafür, das der Schützenplatz in einem Topzustand gehalten wird.